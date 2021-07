L’ultimo test ad. Il più difficile, tra i quattro s’intende, e il più importante. Perché è come se fosse una prima verifica, in attesa dell’esame finale, dopo l’inizio di un percorso di studi. Che non è stato facile per ladi, che oggi alle 18 affronterà il(diretta Lazio Style Radio e in chiaro su Sportitalia). Il vice del tecnico toscano,, ai canali ufficiali del club ha sottolineato le difficoltà che la squadra biancoceleste sta incontrando. “Per quello che è il modo di lavorare di Sarri ci vuole tempo per assimilare alcuni concetti, c’è bisogno di lavoro e in queste due settimane si è fatto questo. I ragazzi hanno delle abitudini di quattro cinque anni non è semplice per loro ma con la pazienza e il modo di fare del mister perfezioneranno gli automatismi che il tecnico vuole“.

Nonostante ciò il clima è positivo (“Non vedevo Sarri divertirsi così da tempo“, ha detto Martusciello), i feedback sono buoni e sul campo già si vede la mano di Sarri. Il baricentro è più alto, la squadra è più aggressiva quando va a recuperare il pallone, i tre centrocampisti escono in pressing molto più avanti e la circolazione della palla, anche se ancora non è velocissima, è più rapida. Aspetti su cui Sarri lavorerà ancora, senza sosta, per tutta la sua esperienza alla Lazio. Che per ora procede spedita e la partita contro il Padova dovrà confermare quanto di buono fatto finora. Poi, domani, il rientro a Roma: giusto il tempo di staccare la spina un paio di giorni per poi ripartire, il 2, per la seconda parte del ritiro in Germania a Marienfeld. TuttoMercatoWeb\Riccardo Caponetti