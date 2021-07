Bruni a difesa di Immobile: “E’ uno che lavora molto e parla poco, alcuni calciatori dovrebbero prendere esempio da lui”

L’ex calciatore e l’allenatore Luciano Bruni è intervenuto ai microfoni di TMW dove ha speso parole a difesa dell’attaccante biancoceleste Ciro Immobile, dopo le polemiche che lo hanno investito durante il percorso degli Azzurri agli Europei:

“Ciro Immobile è uno che lavora e parla poco, anche quando viene criticato, è uno che ogni anno i suoi gol li fa. Ma gli bastano due domeniche senza segnare e via alle critiche, non capisco questo modo di vedere le cose. Ci sono molti calciatori che dovrebbero prendere esempio da lui. Per quanto riguarda il suo percorso in Nazionale non ha fatto prestazioni “da Immobile”, ma questo non vuol dire che non sia stato utile. Come lo vedo con Sarri? Lui sa come si fa gol, ma devi metterlo nelle condizioni con dei palloni giusti. Penso proprio che Sarri riuscirà ad accontentarlo e che lo consideri al centro del progetto, in fase offensivo. Maurizio lo conosco, per me è tra i migliori allenatori in circolazione nel mondo, perciò non penso sia così difficile l’interpretazione di Immobile del suo modulo”.

