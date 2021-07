Bruno Giordano: “Il Flaminio sarebbe la casa ideale per la Lazio”

L’ex giocatore della Lazio Bruno Giordano è intervenuto ai microfoni di TMWRadio per parlare dell’attuale situazione nella capitale inerente agli stadi di proprietà e, dunque, soffermandosi anche sulla questione Flaminio come possibile casa biancoceleste. Queste le sue parole: “Flaminio alla Lazio? Sarebbe la sua casa ideale. Si tratta sempre di volontà. Credo che si sarebbero tutte le possibilità per accedere nell’area senza problemi per i tifosi. Ci deve essere la volontà di farlo. In Inghilterra buttano giù lo stadio e ne fanno un altro, qui no. Roma e Lazio insieme in questa battaglia? Certo, come succede a Milano. Così hai più forza. Se la Lazio avesse spalleggiato la Roma e viceversa, qualcosa si sarebbe fatto in più in questi nove anni”.

