CALCIOMERCATO – Brandt smentisce l’interesse della Lazio: “Non credo che giocherò altrove”

Julian Brandt negli ultimi tempi è stato accostato spesso alla Lazio, con voci di mercato che sostenevano che non appena fosse stato ceduto Correa avrebbe potuto prendere il suo posto. Intervenuto ai microfoni di RTL, però, Brandt ha negato qualsiasi trasferimento, affermando che la sua volontà è quella di rimanere al Borussia Dortmund: “Non ho mai alimentato queste voci di trasferimento. Erano i giornali in Italia. Naturalmente è bello quando altri club esprimono interesse, ma da parte mia non c’è mai stato alcun segnale per andare via. Non credo che giocherò altrove quest’anno”.

