Calciomercato, Kamara non rinnova con il Marsiglia: Lazio e Milan sulle sue tracce

La Lazio, terminato il ritiro ad Auronzo di Cadore, rientra a Roma e si prepara alla seconda fase della preparazione che prenderà il via la prossima settimana a Marienfeld. Dopo i primi innesti tra difensa ed attacco, Maurizio Sarri attende l’arrivo in mediana di Basic, ma non solo. Infatti, come riportato da IlCorrieredelloSport.it, la Lazio sarebbe sempre vigile sulla situazione del gioiellino del Marsiglia Kamara, intenzionato a non rinnovare il proprio contratto in scadenza con i francesi tra dodici mesi. L’aria di divorzio tra il centrocampista e il club transalpino avrebbe acceso i fari dei capitolini, ma non solo: infatti sul giovane talento, capace di coprire anche il ruolo di difensore centrale, ci sarebbero anche il Milan e l’Arsenal.

