Canigiani sul ritorno dei tifosi all’Olimpico: “Attendiamo i protocolli finali. Lo sponsor sulle maglie? Lavori in corso”

Il tema del pubblico tiene banco nei salotti del calcio italiano e del governo con la Serie A ai nastri di partenza tra meno di mese. Interrogato sul tema e sulle nuove maglie della Lazio, ai microfoni di RadioincontroOlympia, ha parlato il responsabile del marketing biancoceleste Marco Canigiani: “

“Le divise sono tutte molto belle, ne esiste almeno una che riesce ad accontenta le preferenze dei tifosi che possono differire. Credo siano tutte splendide, sono abbastanza tradizionalista dunque mi farei preferirei la maglia celeste come regalo. Non ci sarà una quarta tenuta per l’Europa League, nelle varie gare verranno utilizzate le tre maglie già presentate. L’indicazione del 50% di capienza del pubblico allo stadio va confrontata con il bisogno di mantenere un metro di distanza, ciò potrebbe obbligare ad una riduzione della capienza. Stiamo attendendo dei protocolli finali. In questa scenario può essere rischioso e difficile svolgere una vendita degli abbonamenti, il numero dei posti è limitato se nel tempo ci dovesse essere un’ulteriore riduzione della capienza saremmo costretti a scegliere quali abbonati potrebbero partecipare: meglio procedere con una normale vendita dei tagliandi, potremmo studiare formule di prelazione a favore dei vecchi abbonati ma solo a livello di tempistica d’acquisto, non di scelta di posto. Per ora è prematuro anche semplicemente ragionare su abbonamenti per il girone di ritorno, servirà capire le possibilità di tornare alla massima capienza. Ogni mese le dinamiche variano, al momento sarei molto contento già di vedere la prima all’Olimpico con lo Spezia con una porzione di pubblico. E’ semplice pensare che la vendita online sarà uno strumento importantissimo, l’uso delle transazioni online in questo periodo è cresciuto molto. Ovviamente ci saranno anche i classici punti vendita ma anche lì andrà capito quali saranno i protocolli di vendita. Sulla maglia “green” dico che ci sono state altre esperienze per creare divise con materiale riciclato. Ci è però stato fatto notare come però che questo aspetto sia stato poco considerato dagli organi d’informazione. La strategia di comunicazione scelta è servita per mettere in evidenza il concetto del “green”: spesso le migliori idee nascono dalle chiacchiere da bar e abbiamo fatto emergere il concetto del verde e del green in maniera preponderante rispetto a una normale presentazione fatta tramite l’annuncio di maglie realizzate con materiale riciclato. In questo modo il concetto è rimasto sicuramente più impresso. Con la Macron parleremo come sempre avviene quando ci si avvicina alla scadenza di contratto, esistono dei tempi tecnici e quindi non si andrà troppo per le lunghe, si paragoneranno le idee e dopo sarà presa una decisione per il futuro. Per lo sponsor sulle maglie dico solamente che ci sono lavori in corso”.

