CdS | Lazio, baby Romero è già oro

Approdato a Roma la scorsa settimana e svolte le consuete visite mediche di rito, Luka Romero ha raggiunto la Lazio ad Auronzo di Cadore: è già qualche giorno dunque che lavora agli ordini di mister Sarri e ad oggi il bilancio della sua preparazione può definirsi positivo. Come riporta il Corriere dello Sport, ieri il tecnico nell’amichevole contro il Padova lo ha lanciato nella ripresa ed il baby Romero ha subito stregato la Lazio: non sono mancati gli elogi da parte dell’allenatore, che ha evidenziato la prestazione del giovane anche con i suoi collaboratori. Il classe 2004, oltre alle capacità tecniche, ha mostrato da subito l’atteggiamento giusto; per lui anche una rete sfiorata.

