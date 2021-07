CdS | Mercato Lazio, in rialzo le azioni del jolly Brekalo

Terminata la prima parte di ritiro, quella ad Auronzo di Cadore, è già tempo di fare i primi bilanci. Tra gli assenti per via delle Nazionali ed un mercato al momento fermo, la speranza è di vedere qualche volto nuovo già per la seconda parte di lavoro in Germania. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’ultimo nome spuntato per l’attacco potrebbe essere a tutti gli effetti un obiettivo: Josip Brekalo, ala del Wolsburg, è finito nel mirino del ds Tare. Il croato, classe ’98 di piede destro, può muoversi su entrambe le fasce del tridente: avrebbe chiesto la cessione ed il club tedesco avrebbe aperto al prestito con diritto di riscatto, una formula che andrebbe bene anche alla Lazio. Resta quindi una pista calda, che il club capitolino potrebbe percorrere.

