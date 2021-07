CdS | Ora è ufficiale: Peruzzi addio alla Lazio

Se ne parlava ormai da giorni, ma stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, ora è ufficiale: Angelo Peruzzi non è più il club manager della Lazio. L’ex portiere ieri si è recato a Formello per rescindere il contratto che si sarebbe concluso nel 2022. Si è conclusa dunque una storia iniziata nel 2016 (dopo quella da estremo difensore laziale), mancava la firma e ieri è stato messo tutto nero su bianco. Ora il ruolo di club manager rimarrà scoperto: Lotito e Tare potrebbero pensare ad un sostituto, ma non è detto. Nei mesi scorsi si ipotizzava l’ingresso in società di Marco Parolo.

