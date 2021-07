CdS | Tutta la furia di Sarri per una Lazio sbagliata

La Lazio non va oltre l’1 a 1 nella quarta ed ultima amichevole di Auronzo di Cadore. Ieri infatti la squadra di mister Sarri nell’ultimo test prima del rientro nella Capitale ha pareggiato con il Padova: avversari subito brillanti e con un bel gioco, i biancocelesti sono riusciti a pareggiare i conti con Luis Alberto che ha trasformato un calcio di rigore. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, non sono mancate le urla da parte del tecnico: la Lazio vista ieri non è quella Sarriana. L’allenatore all’intervallo, commentando i primi 45′, ha liquidato la squadra con un “Faccio finta di non aver visto“, a seguire altri commenti, in particolare sulla difesa. Un sfida, quella di ieri, che non ha mostrato il lavoro svolto in questi giorni sotto le Tre Cime di Lavaredo, ma il campo (anche ieri il diluvio si è imbattuto sullo Zandegiacomo) e le gambe pesanti dopo 18 giorni di preparazione, possono essere al momento le attenuanti della squadra.

