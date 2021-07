ESCLUSIVA| Calciomercato Lazio, Fabio Maistro verso il Parma

Sono ore calde in casa Lazio per quanto riguarda le cessioni che, per via dell’indice di liquidità, sbloccherebbero le entrate. Uno dei nomi in uscita è Fabio Maistro che, secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, potrebbe trasferirsi al Parma di Gianluigi Buffon in Serie B. Il giocatore ha raggiunto la squadra in ritiro ad Auronzo intorno alla metà della permanenza della Lazio sotto le tre cime di Lavaredo lo stesso giorno in cui anche il nuovo acquisto biancoceleste Luka Romero ha raggiunto i nuovi compagni, ovvero il 19 Luglio scorso. Il giocatore è stato ingaggiato dalla Lazio nell’estate del 2019 a 20 anni, per poi essere girato in prestito alla Salernitana prima ed al Pescara poi. Il giovane centrocampista, inoltre, conta anche due presenze con la maglia dell’Italia u21.

