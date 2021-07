ESCLUSIVA | Serena Grigioni racconta il 17º ritiro di mister Adalberto: “Per papà la Lazio è una seconda famiglia. Reina o Strakosha? Sono dei figli per lui”

“Testa bassa e pedalare”, può tranquillamente essere questo il mantra di mister Adalberto Grigioni, nonostante poi nei suoi anni di lavoro ad Auronzo di Cadore con la sua bicicletta, (a testa alta, stavolta) si intrattiene paziente con tutti i tifosi che chiedono di lui. Presenza tanto silenziosa quanto importante per la Lazio: l’allenatore è giunto al suo 17esimo ritiro con la maglia biancoceleste ed ogni anno si prepara al meglio per la nuova stagione e per le nuove sfide che essa porta con sè.

L’allenamento pre-campionato sotto le Tre Cime di Lavaredo anche per quest’anno è terminato, tra nuovi interpreti e vecchie conoscenze del mondo laziale; lui è approdato a Formello quasi 20 anni fa ed il suo lavoro negli anni è rimasto sempre immutato: meticoloso ed attento, ricco di entusiasmo ed all’insegna dei nuovi obiettivi da raggiungere. Per dar voce a chi preferisce far parlare il campo, la redazione di LazioPress.it ha intervistato in esclusiva Serena Grigioni per raccontare il “viaggio” che ha portato suo padre ad allenare i portieri della prima squadra della Capitale e a diventare parte integrante dell’ultracentenaria storia laziale.

Inizia da uno splendido paesino umbro, San Gemini in provincia di Terni, ed approda alla Lazio. Segno che la meritocrazia ancora esiste e che il lavoro spesso ripaga…

“E’ cresciuto nella Ternana, sia come giocatore che come allenatore dei portieri. La sua prima piazza importante è stata appunto quella di Terni, in Serie B. Il salto poi che ha fatto arrivando alla Lazio in A è stato la ciliegina sulla torta, soprattutto perché l’onesta ed il rispetto verso il suo lavoro ed i suoi collaboratori hanno dato i loro frutti. Con il tempo è arrivato ciò che meritava e che merita”.

Muove i primi passi nella Capitale nella stagione 2005/2006, sono ormai tanti anni che vive i colori biancocelesti. Che percorso è stato il suo?

“Sempre positivo. Difficoltà con il lavoro, la società, i collaboratori e gli allenatori non ci sono mai state. Il suo modo di fare discreto e mai invadente ha fatto sì che si trovasse bene fin da subito. Le uniche titubanze le ha avute per via della malattia: voleva starmi più vicino ed ha pensato più volte di mollare il lavoro. Tutto questo per me, non per altre problematiche, altrimenti non sarebbe rimasto così a lungo a Roma; credo sia il più longevo in questa società. Io chiaramente ho sempre detto lui che sarei stata felice di vederlo in campo, per questo non si è mai allontanato definitivamente dal rettangolo verde”.

Dopo aver trascorso gli ultimi anni con il tecnico Simone Inzaghi, quest’anno ha vissuto l’arrivo di mister Sarri: che bilancio ha tirato di questi primi giorni con il nuovo allenatore?

“Del suo lavoro so quello che racconta alle interviste. Quando capita che io, mia madre o mio fratello facciamo delle domande su questioni relative al campo, preferisce sempre parlare di altro. Tende a scindere il lavoro dalla famiglia. L’unica cosa che posso dire è che lo sento contento di questo cambiamento: l’arrivo di Sarri è una novità senza dubbio stimolante”.

È al suo 17º ritiro laziale. Ogni stagione ha lo stesso entusiasmo, ad Auronzo è sempre il primo ad entrare in campo. Come riesce a farsi trovare sempre pronto?

“Non ha sempre lo stesso entusiasmo, ogni anno ne ha di più (ride ndr). Fa quello che ama fare. Nonna ha sempre detto che lui è nato con il pallone fra le mani, per questo non è un sacrificio per lui lavorare. Trovandosi poi così bene, le fatiche si accusano meno”.

È una presenza silenziosa, ma importantissima per la Lazio. Cosa vuol dire per lui lavorare per questi colori?

“Per lui, così come per noi di casa, ormai la Lazio è una seconda famiglia. Deve molto a Terni perchè è cresciuto nella Ternana ed una parte del suo cuore è anche qui in Umbria, ma la Lazio per lui ormai è casa”.

Cosa c’è nel futuro di Adalberto Grigioni?

“Ad oggi non vi sono certezze. Ogni anno è pronto a mettersi in gioco, prima o poi dovremo abituarci ad un allontanamento dal campo ma si sente sempre un ragazzino e continuerebbe altri 100 anni. Lui, come me, vive giorno per giorno: quindi, come sempre, andrà avanti e tirerà le sue conclusioni al termine della stagione”.

La sua famiglia come vive il suo modo meticoloso e sempre attento di lavorare?

“Io sono contentissima. In questi ultimi anni è capitato di immaginare il momento in cui smetterà di allenare ma io francamente neanche oso pensarci a quel giorno. Mi fa strano solo immaginarlo lontano dal campo”.

Ha mai parlato del “dualismo” Reina-Strakosha?

“Parla bene di entrambi: per lui sono tutti dei figliocci. Dai primi che ha allenato come Marchetti e Muslera, fino ai ragazzi di oggi. Non fa distinzioni, ama lavorare e confrontarsi con tutti”.

Il mister non ama molto i riflettori e lascia parlare il campo, ma Serena è sempre molto attiva sui social nel postare articoli sul suo papà che lavora incessantemente per questo ambiente. Cosa provi nel vederlo di anno in anno con la stessa passione?

“Ci tengo a condividere i post su di lui: lo conoscete, è così riservato che tende a dirmi di non pubblicare niente (ride ndr), ma poi chiaramente gli fa piacere leggere i commenti dei tifosi. Non ha i social e poi non è il tipo che si mette in mostra, ama fare il suo e non uscire fuori dagli schemi. E’ rimasto com’era: alla mano”.

La Lazio ormai è anche parte integrante delle vostre vite, quindi chiedo alla Serena tifosa cosa si aspetta da questa nuova stagione.

“Sono molto fiduciosa, spero di tornare allo stadio: per me è una seconda casa, amo seguire le gare dal vivo. Ultimamente chiaramente per via di una causa così importante, siamo stati tutti a casa, ma voglio tornare a vivere le emozioni dell’Olimpico. Secondo me sarà una stagione divertente: me la immagino come un’annata in cui potremo toglierci soddisfazioni”.

