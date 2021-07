FORMELLO – Ripresa degli allenamenti fissata per sabato 31 luglio poi la partenza per Marienfeld

La Lazio ieri ha terminato il ritiro ad Auronzo di Cadore ed è di ritorno verso Roma. Sono stati concessi un paio di giorni di pausa, per poi riprendere gli allenamenti a Formello sabato 31 Luglio, prima di partire per la Germania. La squadra infatti sarà in ritiro a Marienfeld dal 2 al 7 Agosto, al contrario del ritiro appena concluso, però, questo sarà a porte chiuse.

