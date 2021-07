Il Tempo | Lazio stanca, ora tutti a casa

Stanca, lenta, prevedibile. Si iniziano a far sentire i carichi di lavoro sulle gambe della Lazio. Ieri nell’ultimo test amichevole del ritiro di Auronzo contro il Padova è arrivato un deludente 1-1. Ad aver fatto arrabbiare Sarri non è stato il risultato, bensì la prestazione a dir poco rivedibile della maggior parte dei calciatori schierati tra primo e secondo tempo. Che non fosse una partita semplice lo si era capito sin dalle prime battute, con la squadra veneta stabilmente nella metà campo laziale. Meritato il gol del vantaggio di Della Latta: tiro deviato da Luiz Felipe che non ha lasciato scampo a Reina. Rabbiosa ma disordinata la risposta dei biancocelesti. Disuniti e soprattutto nervosi. Quasi inevitabile la reazione di Luis Alberto ai danni di Hraiech, autore di falli sistematici ogni qualvolta il Mago toccasse il pallone. Giallo allo spagnolo, che dagli undici metri, a pochi istanti dall’intervallo, ha ristabilito la parità battendo Vannucchi. Nella ripresa, complici i cambi e la pioggia battente (Zandegiacomo al limite della praticabilità), il rendimento del gruppo è calato ulteriormente. Gambe pesanti e idee annebbiate. La preparazione di Sarri ha lasciato il segno. Ieri sera cena di squadra per chiudere il ritiro, oggi il ritorno nella Capitale. Poi due giorni di riposo totale: raduno fissato per il 31 a Formello. Partenza per la Germania in programma il 2 agosto. A fare un bilancio di queste tre settimane c’ha pensato Gonzalo Escalante: «Abbiamo fatto un ottimo ritiro – ha dichiarato l’argentino – siamo contenti di esser allenati da un tecnico come Sarri. Manca ancora qualcosa, ma siamo sulla buona strada. Lui chiede di muovere la palla a duemila all’ora, di essere compatti. Stiamo capendo ancora quello». Intanto sul mercato si sta chiudendo l’operazione Basic. Il centrocampista classe ’96 sarà il rinforzo per la mediana, con il Bordeaux costretto a lasciarlo partire per una cifra vicina ai 7 milioni. Da un croato all’altro: se non dovesse arrivare a Brandt, la Lazio ha messo gli occhi su Josip Brekalo. L’esterno offensivo del Wolfsburg può lasciare la Germania con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Il Tempo/Daniele Rocca

