La Repubblica | Luis, gol su rigore ma è solo pari e Sarri si arrabbia

Sotto la fitta pioggia, la Lazio saluta Auronzo con il pareggio per 1-1 nell’ultima amichevole contro il Padova. Stanca per le tante doppie sedute e con molti giocatori affaticati, si è vista una squadra meno brillante rispetto alle amichevoli precedenti. Sarri, deluso, a fine primo tempo ha provato a scuotere i suoi: «Faccio finta di non aver visto, state facendo confusione». Promossa, invece, la coppia di sprinter Lazzari e Felipe Anderson, titolari su quella fascia destra che, impreziosita da Milinkovic, funziona alla grande: la loro intesa è una delle note liete. Tra i più ispirati, Luis Alberto, autore del pareggio su rigore al 43′ dopo il vantaggio di Della Latta. Lo spagnolo, miglior marcatore del ritiro con 7 reti, si è innervosito per alcune entrate di Hraiech. Ed è stato ammonito perché ha reagito spingendo a terra l’avversario dopo un calcetto da dietro: in campionato sarebbe stato rosso. Ancora conferme positive su Romero, sempre attivo e nel vivo del gioco. Oggi la squadra rientrerà a Roma, poi il 2 agosto inizierà la seconda parte della preparazione a Marienfeld. Ci saranno Immobile e Acerbi, così come Correa, il cui futuro è lontano dalla Lazio. Ha chiesto la cessione, si prova ad accontentarlo: confermato il serio interesse del Leicester, oltre a quelli di Arsenal, Tottenham ed Everton. Per sostituirlo non c’è solo Brandt del Dortmund, ma anche il croato Brekalo, destro di piede, classe ’98 del Wolfsburg. Venti milioni la sua valutazione, può lasciare la Bundesliga in prestito. Alle battute conclusive la trattativa per Basic, 24 anni. Il centrocampista del Bordeaux arriverà per 8 milioni più 3 di bonus, firmerà per 5 anni a 1,5 bonus esclusi: possibile che faccia le visite mediche già in settimana. La Repubblica\Riccardo Caponetti e Giulio Cardone

