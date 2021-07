Lazio-Brandt, l’ad del Borussia Dortmund chiude le porte ai biancocelesti: “Rimane qui con noi”

Julien Brandt si allontana dalla Lazio e questa volta, a meno di dichiarazioni di rito, in maniera molto decisa. Nella giornata di oggi, infatti, ai microfoni della Build ha parlato l’ad del Borussia Dortmund Hans-Joachim Watzke il quale ha affermato in maniera decisa che il tedesco la prossima stagione giocherà in Budesliga senza lasciare nessun dubbio: “Fin da subito volevamo avere nella stagione Julian Brandt. Mi auguro che disputi un buon campionato sviluppando ulteriormente il suo potenziale, già importante. È un bravo ragazzo, se giocherà una buona stagione lo farà per il bene per tutti i soggetti che sono parte in causa. Non ci sarebbe motivo per mollare ora con Julian Brandt, per quanto ci riguarda non è mai stato un problema“. Lo riporta Tuttomercatoweb.com

