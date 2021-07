Lazio, Milinkovic insidia Immobile per la fascia da capitano

Senad Lulic ha abdicato, idem il suo vicario Marco Parolo e allora la fascia da capitano della Lazio cerca padrone. Ciro Immobile, fresco Campione d’Europa, sembrerebbe il favorito anche considerando che la passata stagione ha ricoperto in varie occasioni il ruolo, ma ad insediare la sua posizione potrebbe esserci il Sergente Sergej Milinkovic-Savic, capitano nelle prime amichevoli ad Auronzo e accolto con molto entusiasmo dai tifosi. In lizza per la fascia, inoltre, e sempre escludendo Stefan Radu che la rifiutò in passato, potrebbe esserci anche Danilo Cataldi reduce da un ottimo ritiro sotto le Tre Cime di Lavaredo che potrebbe vestirla a gara in corso o anche dall’inizio qualora riuscisse a sovvertire le gerarchie di Sarri. Lo riporta Calciomercato.it

