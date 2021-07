Lazio Women, la coach Morace: “Avanti con la preparazione della nuova stagione” – VIDEO

Si avvicina velocemente l’esordio in Serie A della Lazio Women che dopo la grande cavalcata della scorsa stagione prepara il salto tra i grandi. Il desiderio di arrivare al meglio al debutto in campionato, permettendo anche ai nuovi numerosi acquisti di integrarsi al meglio, è ai massimi livelli per le biancocelesti impegnate in questi giorni nella preparazione, un primo mattoncino per un anno da protagonista. Via social, anche il coach Carolina Morace ha voluto condividere un momento insieme alla sue ragazze sul prato verde accompagnato da una semplice didascalia: “Avanti con la preparazione della stagione 2021/2022“.

