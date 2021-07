L’ex calciatore Baiano: “A Sarri serviranno 4-5 mesi per imporre il suo gioco alla Lazio. Su Immobile..”

L’ex calciatore Francesco Baiano, intervenuto ai microfoni di TMW, ha espresso il proprio parere su quella che sarà la stagione della Lazio con il nuovo tecnico, Maurizio Sarri:

“Penso che a Sarri serviranno almeno 4-5 mesi per imporre il suo gioco alla Lazio. Tutti hanno negli occhi il suo Napoli, il problema è che per giocare in quel modo ci vogliono anni e una costruzione coi giocatori che voleva Maurizio. Ovviamente ora non può mandare via tutti e prendere venti nuovi: sta analizzando, ma per vedere un minimo di ciò che vuole servirà tempo, altrimenti sarebbe un miracolo.

Immobile? Dipenderà ovviamente molto dalla squadra: se gli forniscono occasioni, Ciro è una sentenza. Se analizzate le partite, nell’Europeo con l’Italia è stato sempre abbastanza solo, quando la squadra rimaneva bassa per via della forza degli avversari. Con le idee di Sarri, però, penso andrà in doppia cifra ancora una volta. Quelli che dovranno interpretare al meglio il suo gioco sono Leiva, perché il centrocampista basso è troppo importante per la manovra, e Acerbi dietro. La linea deve lavorare alla perfezione. Per come lo conosco, starà lavorando ogni giorno sul reparto difensivo”.

