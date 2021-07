Porto-Roma: rissa in campo durante l’amichevole

Alle ore 21 ha preso il via l’amichevole Porto-Roma. Quella che sembrava una gara tranquilla ha visto peró, nel corso del secondo tempo lo svilupparsi di una vera e propria rissa tra le due squadre.

Tutto è nato da un brutto fallo di Pepe su Mkhitaryan al minuto 64’: l’entrata in ritardo non è piaciuta al giocatore della Roma che quando era a terra ha scalciato il difensore portoghese facendo partire la reazione della squadra di Sergio Conceicao. Ne è scaturita una grande rissa con entrambe le panchine che sono intervenute in campo. L’arbitro solo dopo qualche minuto è riuscito a calmare gli animi, senza intervenire con provvedimenti disciplinari. Il match è poi ripreso e si è chiuso sul risultato di 1-1.

