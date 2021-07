Primavera, Furlanetto in viaggio verso Roma: “Sesta stagione con questa maglia” – FOTO

E’ tempo di tonare in campo. Dopo la prima squadra, anche la Lazio Primavera si prepara alla nuova stagione. Vacanze finite e testa di nuovo al rettangolo verde per nuove sfide e voglia di riportare la squadra dove merita. A testimonianza del suo rientro nella Capitale, il giovane portiere Alessio Furlanetto ha postato, attraverso il suo profilo ufficiale Instagram, uno scatto che lo ritrae in treno, accompagnato dal seguente messaggio: “Sesta stagione con questa maglia“, il tutto accompagnato da due cuori, uno bianco ed uno celeste. Dopo lo stop forzato a causa di un infortunio nella parte finale dello scorso campionato, ora il classe 2020 è pronto a rimettersi in gioco.

