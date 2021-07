SOCIAL | Luis Alberto torna a casa e ritrova la piccola Martina: l’abbraccio tra padre e figlia – FOTO

Conclusa la prima parte del ritiro pre campionato la Lazio è rientrata a Roma, dove resterà per due giorni prima della partenza per Marienfeld. Per i calciatori è quindi l’occasione per ricaricare le energie e riunirsi con i rispettivi cari. Il centrocampista biancoceleste Luis Alberto, rientrato a casa, ha trovato ad attenderlo a braccia aperte sua figlia Martina. Il dolce e commovente momento dell’abbraccio tra la piccola e il suo papà è stato condiviso sui social dalla moglie del calciatore, Patricia.

