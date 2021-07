Spezia, tutti negativi gli ultimi tamponi processati

Lo Spezia, dopo alcuni giorni molto delicati a causa del Covid-19, può festeggiare. Il club ligure, infatti, tramite il proprio sito ufficiale ha reso nota la negatività degli ultimi tamponi processati con la conseguente fine dell’isolamento che ha permesso a Thiago Motta di lavorare a pieno regime con i suoi ragazzi: “E’ una splendida giornata in Val di Non e non solo per il caldo sole che illumina gli incantevoli scenari alpini, ma soprattutto per la ripresa dell’attività collettiva del gruppo di mister Thiago Motta, dopo che le Aquile erano stato costrette a rispettare l’isolamento in osservanza delle procedure anti Covid-19, le quali hanno portato al risultato negativo degli ultimi tamponi processati e al conseguente via libera da parte dell’ASL di Trento”.

