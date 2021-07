Termina il ritiro della Lazio sotto le tre Cime di Lavaredo, il club: “Grazie, Auronzo” – FOTO

Termina dopo 18 giorni di lavoro il consueto ritiro precampionato sotto Tre Cime di Lavaredo per i biancocelesti. Dopo ben 14 anni la Lazio ormai si sente un po’ a casa anche in Veneto. In vista della partenza dei laziali verso la Capitale, la società baincoelste, attraverso i social ufficiali del club, ha salutato e ringraziato la cittadina veneta con la seguente dedica: “Grazie, Auronzo“.

