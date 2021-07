Belleri: “Sarri ottimo tecnico. Lazzari? È molto forte, il cambio di ruolo dipenderà dalla sua volontà di migliorare”

L’ex biancoceleste Manuel Belleri, ha parlato sulle frequenze di Lazio Style Radio, commentando le prime apparizioni della squadra di Maurizio Sarri. Ha poi espressione una propria opinione riguardo alcuni giocatori, che più hanno impressionato durante il ritiro di Auronzo.

Queste le sue parole:

“Sarri un ottimo tecnico, e l’ha dimostrato. Credo che i tifosi vogliano vedere la squadra vincere ma nel frattempo giocare bene, e hanno un allenatore in grado di far questo. Conosco Martusciello, ci ho giocato insieme un paio d’anni. Le condizioni per fa bene ci sono, è un allenatore molto preparato. Sarri l’ho affrontato una volta quando lui stava nell’Alessandria e io nella Spal. Mi era rimasto impresso il suo modo di imporsi, di parlare. Bisogna riuscire ad avere elasticità mentale e soprattutto voglia di imparare e migliorarsi. Il giocatore, pur bravo e importante che sia, deve avere l’umiltà per mettersi a disposizione dell’allenatore. Fossilizzarsi su un’unica posizione credo che sia limitativo per il calciatore stesso. Cambio modulo per Lazzari? Me lo auguro con tutto il cuore, è un giocatore molto forte. Cambiare di posizione è difficile, ma dipenderà tanto dalla sua testa e dalla voglia di migliorare e imparare qualcosa di nuovo che gli permetta di crescere tantissimo. È un passo importante da fare nella propria carriera, credo che sia un vantaggio per il futuro. Cambiamento inaspettato, non vedo l’ora di vederla giocare e di esprimere il gioco di Sarri. È un gioco molto propositivo, e anche diverso rispetto a quello degli altri allenatori. Immobile l’ho visto anche all’Europeo, ha fatto quello che doveva fare. Mi aspetto sempre tantissimo da lui, credo che sia un grandissimo attaccante. E penso che anche Milinkovic e Luis Alberto possano esplodere e fare grandi cose, tanti gol e assist, creare difficoltà alle squadre”.

