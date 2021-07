CALCIOMERCATO – Dalla Spagna: “La Lazio pensa ad un giocatore del Benfica”, i dettagli

Spunta un nuovo nome in casa biancoceleste per questa sessione estiva di mercato. Si tratta di Alex Grimaldo, esterni difensivi in forza al Benfica, già accostato alla Lazio prima dell’arrivo di Hysaj. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo As, Tare starebbe continuando a monitorato questo interessante profilo: la valutazione del 25enne si aggira attorno ai 20 milioni, una cifra che potrebbe abbassarsi viste le esigenze economiche della Società portoghese. Su di lui però, rimane forte l’interesse di altri club, quali Napoli, Barcellona e Atletico Madrid.

