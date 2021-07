CALCIOMERCATO – Il Cagliari punta Pezzella. Il difensore interessa anche alla Lazio

La Lazio continua ad essere protagonista sul fronte mercato, con Igli Tare pronto a regalare nuovi colpi al nuovo allenatore Maurizio Sarri. Il suo cambio di modulo dopo anni di 3-5-2 targato Inzaghi, necessita di alcune modifiche strutturali e di interpreti. Esterni offensivi e difensivi le priorità, ma mai sottovalutare la difesa. I biancoceleste infatti metteranno a segno almeno un colpo per la retroguardia, da affiancare ad Acerbi o come alternativa a Luiz Felipe. Uno di questi sembra essere German Pezzella, difensore centrale un forza alla Fiorentina, su cui la Società capitolina avrebbe messo gli occhi. Come riportato da La Nazione però, su di lui ci sarebbe l’interesse anche del Cagliari, che nelle ultime ore su sarebbe mosso per portare in Sardegna l’argentino. Da capire dunque gli sviluppi di tale trattativa nei prossimi giorni. La Lazio rimane comunque alla finestra, in attesa di sbloccare qualche operazione in uscita che favoriscano quelle in entrata.

