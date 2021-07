Calciomercato, Novella vicino al Monopoli

Proseguono gli adii in casa Lazio. Dopo Andrea Marino, seguito da vicino dalla Reggina, anche un altro 2001, Mattia Novella è pronto a lasciare la Lazio. Sull’esterno ex Salernitana, come riportato dall’edizione pugliese de Il Corriere dello Sport, ci sarebbe il forte interesse del Monopoli, pronto a chiudere l’arrivo di un nuovo rinforzo. Lo riporta TuttocalcioPuglia.com

