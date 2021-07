CdS | Sarri ha trovato alla Lazio il centrocampo dei sogni

Il tecnico è convinto di avere fra le mani il reparto migliore del campionato.

Come riportato dal Corriere dello Sport, nelle quattro amichevoli pre campionato, Sarri ha sempre schierato a centrocampo Milinkovic, Luis Alberto (fondamentali per passare dal calcio di rimessa al calcio di tocco) e Leiva (indottrinato e responsabilizzato immediatamente per iniziare il palleggio ritmato). Avere una difesa e un baricentro più alti permette a Milinkovic di essere più offensivo: può lanciarsi in pressing e ha messo in mostra queste qualità nelle scorse partite. Sarri vede Luis Alberto alla Hamsik tra le linee. Al momento il tecnico biancoceleste ha lavorato solo sul 4-3-3, senza prendere in considerazione il 4-3-1-2 perchè vuole tutelare le mezzali: con il rombo è convinto che si sfinirebbero.

