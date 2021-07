Di Gennaro sull’approdo di Sarri in biancoceleste: “Se gli danno tempo, possono togliersi soddisfazioni”

Terminata la prima parte di ritiro ad Auronzo di Cadore, il lavoro di Maurizio Sarri proseguirà in quel di Marienfeld, per prepararsi al meglio all’esordio in Serie A contro l’Empoli il 21 Agosto. Sul nuovo corso biancoceleste si è espresso Antonio Di Gennaro, che tra i vari temi affrontati a TMW Radio, ha analizzato il futuro biancoceleste con il tecnico toscano. Ecco le sue parole:

Sarri alla Lazio come lo vede?

“Per la società avere un allenatore così è il top. Ci vorrà del tempo, anche Mancini per esempio ha avuto qualche problema ad inserire Lazzari nei quattro di difesa. Sarri però è uno che ti dedica anche quaranta minuti extra ad allenamento per spiegarti i movimenti: se gli danno tempo, possono togliersi soddisfazioni“.

A breve ritroverà Immobile.

“E con Correa e Felipe Anderson, possono giocare rapidi e a campo aperto. In un 4-3-3, quando devi saltare l’uomo, ti servono questi giocatori“. Lo riporta tuttomercatoweb.com.

