Sarri contento a metà della Lazio. E aspetta ancora Basic e Brekalo

I due giocatori croati potrebbero arrivare per il ritiro in Germania che inizierà il 2 agosto.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, è terminato ieri il ritiro ad Auronzo di Cadore. Ai microfoni di Lazio Style, Sarri ha dichiarato: “Per me è stato importante rivedere la gente intorno alla squadra, è stato bellissimo. Gli ultimi mesi da allenatore li ho fatti senza pubblico ed è stato molto triste. Questo perché il lavoro che si fa in settimana è mirato sicuramente a vincere le partite, ma anche a far divertire il pubblico. Rivedere la gente qui mi ha fatto tornare l’entusiasmo. Ad Auronzo abbiamo avuto un’accoglienza bellissima, qui la gente considera la Lazio come la sua squadra. E poi il paesaggio che offre questa terra è incredibilmente bello“.

Nella fase due del pre campionato a Marienfel, sono attesi Acerbi, Immobile e Correa. La lista dei convocati dell’allenatore biancoceleste sarà più stretta rispetto a quella di Auronzo: potrebbero esserci delle bocciature (Jony, Adekanye, Durmisi, Andre Anderson), sicuramente promossi i giovani Raul Moro e Luka Romero. Si attendono nuovi acquisti. Le entrate sono ferme a tre con Hysaj, Felipe Anderson e Kamenovic; tuttavia, servirebbero almeno altri tre rinforzi: un centrocampista, un attaccante esterno e un difensore. Sui primi due ruoli la Lazio si sta muovendo per ingaggiare Basic (centrocampista) e il suo connazionale Brekalo (esterno). Per Basic accordo praticamente fatto sia col giocatore (1,5 milioni per 5anni) che col suo club, il Bordeaux (8 milioni più bonus). Per Brekalo si tratta col Wolksburg: l’ipotesi è quella di un prestito oneroso con diritto di riscatto a 15 milioni, ma senza obbligo. Per il difensore il nome caldo è invece quello dello juventino Rugani. Ma la trattativa non è ancora decollata

