Insigne-Napoli, Lazio pronta a muoversi in caso di rottura

Se n’è parlato a lungo in questi giorni e continua a rimanere viva la pista che vorrebbe Lorenzo Insigne in maglia biancoceleste, agli ordini del comandante Maurizio Sarri. Come riportato dal quotidiano Il Mattino, sono infatti ore decisive in casa Napoli, dove si attende l’esito del vertice tra il calciatore e il presidente De Laurentiis. Una rottura tra le parti potrebbe infatti indurre Lotito a presentare un’offerta al Napoli. Di sicuro o Insigne accetta un rinnovo al ribasso o difficilmente si arriverà a un accordo, anche se, in quel caso, il Napoli potrebbe rifiutare l’eventuale offerta della Lazio preferendo andare a scadenza.

