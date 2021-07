Juventus, un calciatore è risultato positivo al Covid: squadra in isolamento

E’ di nuovo allarme coronavirus in casa Juventus. Come si legge, infatti, dal comunicato ufficiale del club, il giovane 23enne Hamza Rafia aggregato alla Prima Squadra in questi giorni di ritiro è risultato positivo. L’intero gruppo squadra è stato quindi posto in isolamento secondo protocollo. “Questa procedura, si legge nella nota, permetterà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività di allenamento e di partita, ma non consentirà contatti con l’esterno del gruppo”.

