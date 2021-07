La storia di Manuel Tredicine, attaccante dell’under 18 della Lazio, che dopo un calvario di 24 mesi prova a ritornare in campo

Manuel Tredicine, attaccante dell’under 18 della Lazio allenata da Tommaso Rocchi, inizia il suo calvario nel novembre 2019. Si ferma per un edema al piede destro, prova a curarsi ma la situazione non migliora. Il ragazzo poi, nei mesi successivi, viene operato per ben due volte ed inizia una lunga riabilitazione che lo porterà a luglio 2021 ad ottenere il consenso medico per un graduale rientro in campo. Il passo successivo è il superamento delle visite di agonismo. Per seguire il reintegro in rosa del ragazzo, la Società mette a disposizione Andrea Cardone, coordinatore del progetto primo ed unico in Italia ‘Arp Youth Sector’, dedicato alla crescita ed allo sviluppo dei giovani talenti. Ad agosto 2021, dopo 22 mesi e 643 giorni di inattività è previsto il rientro.

