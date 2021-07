Lazio Primavera, Marino verso il prestito alla Reggina

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Si prospetta un futuro lontano dalla Capitale per il centrocampista classe 2001 Andrea Marino che dopo l’ultima stagione nella Lazio Primavera è corteggiato da due club di Serie B, Reggina e Ascoli e dal Padova in Serie C. Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, al momento i favoriti sarebbero i calabresi che avrebbero un accordo con il procuratore dell’ex Rieti e Salernitana che, in ogni caso, lascerebbe i biancocelesti solamente in prestito.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: