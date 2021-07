Lazio Women, prosegue l’avvicinamento alla Serie A – FOTO

La Lazio Women, a grandi falcate, prepara l’assalto alla Serie A. Le ragazze biancocelesti, con tanti volti nuovi, continuano la loro marcia d’avvicinamento all’esordio in campionato tra esercizi fisici e fasi di gestione del pallone così da mettere al punto al massimo le nuove strategie. La Serie A è dietro l’angolo e la società capitolina, attraverso i propri profili ufficiali, ha postato alcune foto della preparazione in corso: “Anche per le nostre ragazze continua la preparazione!“.

