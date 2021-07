Serie A, Sky trasmetterà gli highlights solo di 3 partite per turno

Ancora brutte notizie per Sky in merito a quella che sarà la nuova stagione del campionato di Serie A, al via il 21 agosto. Come riportato da Il Sole 24 Ore, infatti, la Lega Serie A ha deciso di non mettere all’asta gli highlights pay. Questo significa che l’emittente televisiva potrà trasmettere le “immagini salienti” solo delle 3 partite che detiene, peraltro, in co-esclusiva con Dazn. Per quanto riguarda le restanti sette, potrà quindi indicare solo risultati e marcatori.

