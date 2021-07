SOCIAL | Gottardi sfida a padel Donnarumma e Marcolin: l’ex Lazio in campo con la divisa dello Scudetto: “Rispolverato pantaloncino vincente” – FOTO

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Ritrovo tra ex laziali in Sardegna, dove stanno passando le vacanza Dario Marcolin e Guerino Gottardi. I due si sfidano sul campo di padel, assieme al neo campione d’Europa Gianluigi Donnarumma. Anche lui è infatti presente nell’immagine postata da Gottardi sul suo profilo Instagram. L’ex biancoceleste è sceso in campo con un pantaloncino della Lazio, una divisa vincente indossata nel 2000, anno dell’oasi vittoria dello scudetto.

Questa l’immagine postata da Gottardi:

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: