Lazio, Progetto Flaminio: ecco i 20 punti da rispettare per Lotito

La Lazio e la sua nuova casa. Claudio Lotito sta sondando il terreno per dare di nuovo vita allo Stadio Flaminio e renderlo l’impianto sportivo per le partite dei biancocelesti. L’idea del presidente è quella di ristrutturare lo stadio trasformandolo in un gioiellino da 40 mila posti. La strada che porta all’obiettivo finale non sarà facile, ma Lotito si è detto interessato e determinato. Il Comune di Roma gli ha invitato il Piano di Conservazione, lavoro di circa 600 pagine presentato in Campidoglio lo scorso ottobre che racchiude tutti e 20 i punti da rispettare per rendere di nuovo agibile il Flaminio. Di seguito tutti gli ostacoli per la Lazio.

1. TERRENO DI GIOCO: necessario il ripristino alla sua condizione iniziale demolendo le terrazze orientali per riportare in vista il muro che delimita il campo.

2. TRIBUNA OVEST: elementi originali che andrebbero preservati per quanto possibile.

3. TRIBUNA EST: poche modifiche e ripristino del sistema originale di smaltimento delle acque piovane.

4. TRIBUNA NORD E SUD: possibilità di intervento minima

5. TETTOIA TRIBUNA OVEST: prevede interventi necessari come grondaie e tubazioni di scarico per smaltimento dell’acqua piovana.

6. GALLERIA OVEST: varie opere di ripristino

7. GALLERIA EST: stesso discorso della Ovest.

8. GALLERIA NORD E SUD: stanze interne riorganizzate senza alterare le facciate.

9. SCALINATA TRIBUNA NORD-OVEST: vanno rimosse le modifiche avvenute nel corso degli anni

10. PALESTRA SCHERMA: va mantenuta e riportata al suo disegno originale.

11. SOTTO TRIBUNA SUD: da restaurare e preservare

12. PALESTRA LOTTA E PESI: aree che possono essere ridistribuite in base alle esigenze

13. GRADINATE TRIBUNA EST: va ripristinato disegno originale con demolizione delle partizioni attuali nelle zone bar.

14. PISCINA: da riportare al suo impianto originario

15. PALESTRA BOXE: può essere ridistribuita in base alle esigenze.

16. SOTTO TRIBUNA NORD: da restaurare e preservare.

17. PALESTRA GINNASTICA: da riportare al suo impianto originario

18. SISTEMA TECNICO PISCINA: ristrutturazione degli impianti tecnici per ripristinare lo scopo pubblico della piscina

19. SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE: innovo degli impianti tecnici

20. SISTEMA DI ILLUMINAZIONE: la sua ristrutturazione è altamente raccomandata

