Uefa, la classifica del Gol dell’anno: secondo posto per un Azzurro di Mancini

Il sito ufficiale della Uefa ha reso nota la classifica del “Gol dell’anno”, per la stagione 2020/21. A selezionare le 10 reti più spettacolari, prese in considerazione tra quelle segnate nelle competizioni Uefa per club e nazionali che si sono svolte da ottobre 2020 a luglio 2021, sono stati gli osservatori tecnici dello stesso organo rappresentativo.

Al primo posto con il 30% dei voti si piazza la rovesciata di Mehdi Taremi nel ritorno dei quarti di Champions League tra Porto e Chelsea. Ma la seconda posizione è tutta italiana: infatti la Uefa ha premiato la rete, o per meglio dire il “tiraggiro”, di Lorenzo Insigne per gli Azzurri, in occasione della sfida dei Quarti di Finale di Euro2020 con il Belgio. Medaglia di bronzo invece per Kemar Roofe autore del gol messo a segno in occasione di Standard Liegi-Glasgow Rangers nella fase a gironi dell’Europa League.

