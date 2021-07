Caicedo, il futuro è incerto. L’ag.: “Andrebbe volentieri all’Inter, ma al momento non c’è stato nessun contatto”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Il futuro di Felipe Caicedo si tinge è sempre più misterioso con l’ecuadoregno che ad Auronzo di Cadore si è alternato alla perfezione con Vedat Muriqi. Come rivelato da Maurizio Sarri nel corso della conferenza stampa di presentazione, uno dei due attaccanti partirà con il Panterone che potrebbe aprire una nuova pagina della sua carriera all’Inter. Sul tema, ai microfoni de L’Interista, è tornato il suo agente Matteo Materazzi: “Felipe verrebbe con piacere all’Inter. Per ora non c’è stato nessun contatto, stiamo attendendo un’ eventuale chiamata”.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: