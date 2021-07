CALCIOMERCATO | Dalla Spagna: “Lazio-Benfica, trattativa avanzata per Grimaldo. Accordo vicino”

Tra meno di un mese prenderà il via la nuova stagione, con la prima giornata di Serie A in programma il 21/22 agosto. La prima Lazio ufficiale di Maurizio Sarri esordirà nel nuovo campionato sabato 21 agosto in casa dell’Empoli. Mentre prosegue la preparazione, la società continua a lavorare sul calciomercato per rinforzare la squadra. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo TodoFichajes.com, la Lazio sarebbe in trattativa, molto avanzata, con il Benfica per l’ingaggio di Alejandro Grimaldo. Il club portoghese sta attraversando un momento difficile di crisi e Grimaldo sembra essere il giocatore destinato a partire, con il club biancoceleste in pole. L’accordo tra i due club per il difensore classe ’95 sembra essere vicino, con l’operazione che si dovrebbe chiudere intorno ai 20 milioni di euro.

