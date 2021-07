Calciomercato, il Manchester City pronto a pareggiare l’offerta della Lazio per Grimaldo

Il mercato non dorme mai e le notizie continuano ad inseguirsi senza soluzione di continuità minuto dopo minuto. Così mentre stamattina era circolato un rumor secondo il quale il difensore del Benfica Grimaldo fosse vicinissimo alla Lazio per una cifra vicina ai 20 milioni di euro, nelle ultime ore la situazione sembrerebbe aver avuto un’importante evoluzione. Infatti, stando a quanto riportato dal portale Todofichajes.com, sul esterno sinistro spagnolo si sarebbero accese anche le sirene del Manchester City pronto a pareggiare l’offerta biancoceleste per offrire a Guardiola un’alternativa a Zinchenko.

