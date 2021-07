CALCIOMERCATO | Kostić-Lazio, Pedullà: “Fissato incontro a Roma tra l’agente e il d.s. Tare”

Mentre la Lazio di Maurizio Sarri continua la preparazione sul campo, la società biancoceleste studia le mosse di mercato per rinforzare la squadra. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, la Lazio non ha mollato la vecchia fiamma Filip Kostić: è stato fissato un incontro a Roma tra l’agente del calciatore, Fali Ramadani, agente anche di mister Sarri, e il Direttore Sportivo biancoceleste Igli Tare. Per il serbo classe ’92 in forza all’Eintracht Francoforte dal 2018, la Lazio può avere delle condizioni favorevoli.

