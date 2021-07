CdS | Bertini, il talento che ha colpito tutti: la Lazio lo ha già blindato

Un ritiro da grande. S’è guadagnato i complimenti di tutti: tifosi, spogliatoio, perfino dello staff tecnico. Marco Bertini, classe 2002 aggregato ad Auronzo, ora si gode il meritato riposo. Tra qualche giorno si unirà alla rosa della Primavera, partita ieri per Celleno per l’inizio della preparazione atletica. Salvo sorprese raggiungerà i compagni domenica 1 agosto. Arriverà carico, e soprattutto con nelle gambe il lavoro svolto agli ordini di Sarri. Ha sfruttato al meglio i 20 giorni di sedute, ha rubato l’occhio per le qualità e l’impegno raccogliendo gli elogi pubblici da parte di Martusciello: “Mi ha colpito lui in maniera favorevole”. Bertini sarà uno dei fuoriquota di Calori, se ci sarà bisogno sarà preso di nuovo in considerazione e verrà ripromosso in prima squadra. Per ora non è nei programmi ma non va esclusa del tutto una seconda chiamata in extremis per Marienfeld. Diciannove anni da compiere il 7 agosto, è stato uno dei pochi a salvarsi nell’ultima stagione culminata con la retrocessione in seconda serie. In finale di Coppa Italia aveva realizzato una prodezza su punizione, purtroppo inutile ai fini del risultato (2-1 Fiorentina). Regista o mezzala (Sarri l’ha utilizzato da intermedio) ha dimostrato capacità in entrambe le posizioni: “Penso a impegnarmi al massimo, poi vedremo cosa succederà” aveva detto in pieno ritiro. Cresciuto nel settore giovanile di casa, il suo futuro nella Lazio è scritto almeno fino al 30 giugno 2024: a gennaio ha firmato un contratto triennale, è stato il primo da professionista, la società gli ha riconosciuto il rendimento dimostrato. Lo riporta il Corriere dello Sport.

