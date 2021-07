CdS | Brandt, Brekalo: tutte le piste tedesche da seguire

Julian Brandt era ed è l’obiettivo numero uno per l’ala sinistra. La Lazio puntava sul suo desiderio di cambiare aria per forzare la mano con il club giallonero. Da quando è arrivato il nuovo allenatore Marco Rose però, le sue motivazioni sono aumentate, così come le possibilità di permanenza in Vestfalia. Lo ha detto pubblicamente il 25enne di Brema, costringendo il club biancoceleste a drizzare le antenne e approfondire discorsi con varie alternative. Una di queste porta sempre in Bundesliga, a Wolfsburg, dove c’è Josip Brekalo. Il 23 croato ha comunicato alla dirigenza il suo desiderio di andarsene, tanto che qualche settimana fa ha deciso di disdire il contratto di affitto del suo appartamento in Germania. Su di lui ci sono anche Atalanta, Betis, Siviglia e Real Sociedad. Valutato 15 milioni più bonus, ma tutte le precedenti si sono mosse al momento proponendo la formula del prestito con diritto di riscatto. Nel mirino della Lazio c’è anche Shaqiri, in uscita dal Liverpool, e il 26enne Januzaj della Real Sociedad. In posizione più defilata c’è anche José Maria Callejon che dovrebbe lasciare la Fiorentina. Per il ruolo di mezzala sembrano esserci pochi dubbi sul fatto che sia Basic l’indiziato principale, con l’operazione che sarebbe già stata perfezionata in assenza di problematiche legate all’indice di liquidità. L’ultima offerta presentata da Lotito è di 7 milioni più tre di bonus. Una proposta molto vicina alla richiesta del Bordeaux. Muriqi intanto è volato a Istanbul in vacanza con la famiglia, e una volta atterrato ha evitato di rilasciare i commenti. Tanto è bastato per alimentare i rumors di mercato, che ipotizzano un prestito oneroso al Fenerbahce. Indiscrezioni e allusioni che al momento non trovano conferme, la dirigenza biancoceleste lo attende regolarmente per la ripresa degli allenamenti. Lo riporta il Corriere dello Sport.

