CdS | Lazio-Correa, il rebus ora è da risolvere

L’inevitabilità del ritorno, l’inconciliabilità della permanenza. Correa è atteso domani a Formello, salvo diserzione e/o defezione, non sarebbero sorprendenti. Il Tucu, in vacanza a Miami, dovrà rispondere alla convocazione insieme ad Acerbi e Immobile. Correa era stato chiaro a maggio con la società, il tecnico di allora (Inzaghi) e i compagni: voglio andare via. Lotito e Tare presero atto della decisione e concordarono con il manager Lucci la strategia da seguire. Prezzo fissato in 35/40 milioni, trattabilità bassa, limite massimo di sconto fino a 30 milioni con possibilità di inserire i bonus. A giugno balzò l’interesse del PSG, disposto ad inserire anche Sarabia e offrendo una ventina di milioni. Successivamente si capì che l’argentino non era un obiettivo primario dei francesi. I rumors inglesi invece non si sono mai raffreddati. Correa è sempre piaciuto a Paratici, oggi ds del Tottenham. Il suo nome è stato associato all’Arsenal, e di recente all’Everton. Sarri parlerà con il giocatore, ci sarà un vertice anche tra Correa e la società. Ogni altra decisione sarà presa nei giorni che separeranno la squadra dalla partenza per il secondo ritiro, a Marienfeld dal 2 al 7 agosto. Tutto ruota intorno al Tucu. Una sua cessione da almeno 30 milioni sbloccherebbe il mercato già definito (Kamenovic, Hysaj, Felipe Anderson e Romero) e quello da definire, preparando l’assalto a Basic e altre due ali (un titolare e un’alternativa). Lotito starebbe pensando al piano B. Se non si concretizzerà la cessione di Correa proverà a superare i vincoli sommando varie cessioni minori. In avanti rimarrà solo uno tra Caicedo e Muriqi. Lo riporta il Corriere dello Sport.

