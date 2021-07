CdS | Lazio Primavera a Celleno in ritiro. McAinsh è il match analyst

È iniziata la preparazione atletica della Lazio Primavera di Alessandro Calori. Ieri mattina i baby biancocelesti sono partiti dal centro sportivo di Formello direzione Celleno, comune di poco più di 1000 abitanti nella provincia di Viterbo. Ci rimarranno fino all’8 agosto, sono previste due sedute al giorno (ore 10 e 17.30), le prime due sgambate del ritiro sono già state effettuate. Il gruppo di Calori – che durante la permanenza della prima squadra ad Auronzo di Cadore ha lavorato in supporto allo staff di Sarri – sarà rimpolpato con il passare delle settimane, si aggregheranno i ragazzi in prova che proveranno a guadagnarsi un posto in rosa. Intanto si è aggiunto un altro nome a quello che sarà il suo staff tecnico in vista della prossima stagione: tra i membri è entrato a far parte Cormac McAinsh, match analyst di 28 anni che collaborerà dal punto di vista tattico. Come vice è stato scelto Vinicio Espinal, ex calciatore dominicano di Atalanta, Monza e Crotone. Non cambieranno invece il preparatore atletico e quello dei portieri: Luca Errante Parrino e Francesco Cioffarelli. Team manager naturalmente lo storico Salvatore Schietroma. In via di organizzazione le amichevoli estive, la prima dovrebbe essere fissata per sabato 7 agosto contro l’Orvietana. Lo riporta il Corriere dello Sport.

