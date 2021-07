Donne nel calcio, Carolina Morace: “Non si vince con undici giocatori, serve tutta la squadra”

All’inizio di quest’anno, la UEFA ha lanciato una nuova campagna per evidenziare l’impatto rivoluzionario che le donne stanno avendo sulla comunità calcistica europea. Negli ultimi cinque mesi, ci si è concentrati su cinque persone la cui dedizione sta contribuendo a plasmare il presente e il futuro del calcio, a tutti i livelli del gioco. In campo, sulla linea laterale o nella sala del consiglio, ognuno ha una storia stimolante da raccontare, dando l’esempio perfetto affinché più donne e ragazze possano lasciare il segno nel gioco. Tra queste presente l’allenatrice della Lazio Women Carolina Morace. Ecco di seguito l’intervista al tecnico.

Qual è la tua ricetta per il successo come allenatore?

“Non ho mai vinto in un ambiente dove non c’era armonia e si crea armonia parlando con tutti i giocatori. Tratto sempre tutti allo stesso modo. Mi viene naturale. Sono tutti i miei giocatori e il mio compito è aiutare migliorando tutti. Per me è fondamentale avere tutto il gruppo con se. Non si vince con 11 giocatori, si vince con il supporto di tutta la squadra. In uno sport di squadra ciò che conta è la squadra”.

Come possono gli allenatori continuare a contribuire allo sviluppo del gioco femminile?

“Sono appassionata e non guardo solo il calcio femminile, guardo tutto. Seguo il calcio maschile in continua evoluzione. Quando vedo qualcosa di nuovo, prendo il telefono e chiamo altri allenatori per chiedere come e perché l’hanno fatto e per imparare da loro. Il calcio femminile può ancora crescere molto ma dipende da noi allenatrici. Se ognuno di noi condivide le proprie conoscenze, possiamo sviluppare il gioco insieme. Una delle più grandi novità degli ultimi anni è giocare dalle retrovie, partendo dal portiere. Ad esempio, a EURO 2020, la Nazionale italiana preme molto in alto sul campo. Le migliori squadre maschili d’Europa, dal Liverpool al Paris Saint-Germain, premono tutte in alto sul campo. Non ho visto ancora quei dettagli tecnici nel calcio femminile e, secondo me, questo sarà il prossimo passo. Se miglioriamo i dettagli tecnici, possiamo offrire uno spettacolo migliore”.

Quali saranno i maggiori driver del gioco nei prossimi due anni?

“Il fatto che le squadre di calcio professionistico maschile abbiano affrontato le donne è fondamentale per la crescita del calcio femminile. I padri tifano un club e portano le figlie a giocare in quei club come Lazio, Roma, Juventus, Inter. Grazie ai grandi club e ai loro tifosi, avremo più tifosi e più visibilità. Il Women’s EURO del prossimo anno attirerà l’attenzione degli appassionati di calcio di tutta Europa e le persone saranno più appassionate alla propria nazionale femminile”.

