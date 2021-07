ESCLUSIVA| Lazio Primavera, Ndrecka vuole rimanere: presto la verità

Ci sono ancora delle incertezze inerenti al futuro del terzino della Lazio Primavera Angelo Ndrecka, il cui contratto è in scadenza tra un anno e la sua posizione è ancora in bilico tra una permanenza in biancoceleste, con tanto di rinnovo di contratto, o una cessione all’estero. Ieri il giovane difensore ha postato una storia sul proprio profilo Instagram con una sua foto in maglia biancoceleste e con una clessidra ed un cuore. Si tratta di un indizio Social? Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione la volontà di Ndrecka sarebbe quella di rimanere alla Lazio, anche se per il momento ci sarà ancora da aspettare qualche giorno in quanto, essendo il ds Tare momentaneamente occupato in altre questioni. La svolta potrebbe esserci tra una settimana.

